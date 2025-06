Cena chocante: Homem é encontrado morto em calçada de Piracicaba

O amanhecer desta segunda-feira (30) foi marcado por uma cena chocante no bairro Santa Rosa, em Piracicaba. Um homem de 42 anos foi encontrado sem vida, sentado na calçada, com as costas apoiadas em um muro, na rua Israel Gil.

Populares se depararam com o corpo por volta das 6h30 e acionaram o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente, mas nada puderam fazer — o óbito foi constatado no local.