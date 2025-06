VÍDEO: Colisão com caminhão de areia matou motociclista

A colisão que matou um motociclista na manhã desta segunda-feira (30) no Anel Viário, em um trecho no início da Rodovia Ernesto Paterniani e final da Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, foi ainda mais brutal do que parecia à primeira vista. Novas informações oficiais apontam que a batida ocorreu entre a moto que ele pilotava e um caminhão carregado com 40 toneladas de areia. O impacto foi tão violento que o homem morreu no local.

O condutor da moto, que estava sem documentos, seguia pela via quando atingiu o caminhão. O corpo caiu ao lado da moto, que virou com a pancada Testemunhas que passavam pelo local relataram cenas de desespero. Populares tentaram acionar o socorro rapidamente, mas já era tarde, o óbito foi constatado.