Salário de servidores será pago ainda hoje (30) afirma Prefeitura

De acordo com a administração municipal, o projeto de lei com o pedido de remanejamento foi encaminhado previamente à Câmara e tramitou em regime de urgência, considerando a natureza da demanda. A Prefeitura também agradeceu ao Legislativo pela aprovação da proposta e ao Sindicato dos Servidores, que acompanhou o processo.

Ainda segundo a nota, a Prefeitura destacou que houve empenho para viabilizar a solução com agilidade e informou que será publicada uma edição extra do Diário Oficial com a sanção da lei. Com isso, será possível empenhar os valores e comunicar o banco para que os pagamentos sejam processados.

A administração municipal afirmou que houve distorções na interpretação do projeto durante o processo legislativo e classificou as reações como fonte de transtornos. Apesar disso, reforçou o compromisso com os servidores e afirmou que continuará adotando medidas administrativas para garantir o funcionamento da gestão pública.

Nota oficial da Prefeitura

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 136/2025, que “autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 64.055.000,00, mediante anulação parcial de dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Piracicaba, destinadas à cobertura de despesas com a folha de pagamento das secretarias e órgãos municipais”, ocorrida na manhã de hoje, e que possibilitou que haja dotação orçamentária para efetuar o pagamento, não medimos esforços para que o pagamento seja realizado ainda hoje, dia 30/06, sensíveis sempre aos nossos servidores.