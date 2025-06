Com Alex Madureira, Helinho Zanatta apresenta projetos a Tarcísio

O deputado estadual Alex Madureira, que articulou o encontro, destacou o papel estratégico de Piracicaba para o Estado. "Piracicaba é uma cidade polo que impacta toda a região. Os projetos apresentados hoje refletem essa importância e tenho certeza de que, com o apoio do governador, conseguiremos avanços significativos. Estarei ao lado do prefeito Helinho na articulação para que esses investimentos se concretizem."

O governador Tarcísio de Freitas recebeu positivamente as propostas e destacou a relevância de Piracicaba como cidade sede da Região Metropolitana, reforçando que os projetos apresentados terão atenção especial por parte do Governo do Estado.