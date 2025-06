Saiba porque é tão difícil fazer amigos depois dos 30

Na infância, bastava dividir um brinquedo ou um lanche para uma amizade surgir. Com o tempo, esse processo se torna bem mais complicado. Na vida adulta, a rotina intensa, a seletividade nos vínculos e a falta de convivência espontânea dificultam a criação de novas conexões. Os ambientes que favoreciam o contato — escola, cursos, eventos sociais — diminuem, e os círculos já formados tendem a se fechar. Em vez de buscar novas relações, muitos preferem preservar as antigas, o que limita as possibilidades de encontro.

A vida adulta também impõe uma série de obstáculos práticos. Com agendas lotadas, responsabilidades familiares, pressões no trabalho e cansaço acumulado, é comum que o tempo dedicado a conhecer pessoas seja deixado de lado. A energia que antes era usada para explorar novas amizades agora é canalizada para manter o que já existe — isso quando sobra disposição. Além disso, os critérios para se aproximar de alguém mudam: ficamos mais cautelosos, seletivos e exigentes. Depois de algumas decepções, tendemos a filtrar mais quem queremos por perto, buscando compatibilidade de valores e interesses, o que nem sempre é fácil de encontrar.