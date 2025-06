VÍDEO: Com 14 votos a 5, Câmara aprova verba para servidores

Agradecemos ao Poder Legislativo que, em sua maioria, teve a compreensão da importância da aprovação do remanejamento orçamentário, e ao Sindicato dos Servidores, que acompanhou de perto, demonstrando preocupação com a categoria — a mesma preocupação que tivemos desde o início, apesar da politização desnecessária do projeto de remanejamento orçamentário, o que acabou ocasionando todo esse transtorno.

Importante deixar claro que todas as medidas necessárias foram adotadas pelo Poder Executivo, que enviou o projeto de lei com antecedência e pediu urgência à Câmara em sua análise devido à relevância. O que houve, infelizmente, foi uma total deturpação dos objetivos do projeto, o que ocasionou todos esses transtornos, felizmente sanados na manhã de hoje pela aprovação da maioria dos vereadores.

Fizemos assim todos os esforços para evitar qualquer prejuízo aos servidores e, assim que o projeto chegar à Prefeitura, publicaremos uma edição extra do Diário Oficial para que a lei seja publicada e, com isso, os valores possam ser empenhados e comunicados ao banco para que efetue o pagamento, o que deverá acontecer nas próximas horas!