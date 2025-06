Câmara adia votação e servidores podem ter salários atrasados

A proposta deveria ter sido apreciada na última sessão, mas foi retirada de pauta após articulação de vereadores contrários ao texto: Cássio Fala Pira, Laércio Trevisan Júnior, André Bandeira, Silvia do Mandato Coletivo, Marco Bicheiro e Raí Almeida.

O projeto autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor aproximado de R$ 64 milhões, destinados a cobrir despesas com a folha de pagamento das secretarias e órgãos da administração municipal.

A Prefeitura de Piracicaba anunciou nesta quinta-feira (27) que o pagamento dos salários dos servidores municipais, previsto para a próxima segunda-feira (30 de junho), está em risco de não ser realizado devido ao adiamento da votação do Projeto de Lei 136/2025 pela Câmara Municipal.

Com o adiamento da votação, o pagamento passa a depender da realização de uma sessão extraordinária para a aprovação do projeto, sem o qual, de acordo com a Prefeitura, "não há dotação orçamentária, embora haja disponibilidade financeira".

O que diz a Nota Oficial da Prefeitura:

Em respeito aos servidores públicos municipais e à população, informamos que, infelizmente, o pagamentos dos servidores públicos municipais não poderá ser realizado na próxima segunda-feira, dia 30, em virtude da não aprovação e do adiamento do projeto de lei que trata de remanejamentos orçamentários destinados única e exclusivamente à folha de pagamento.

Sem a aprovação do Projeto de Lei nº 136/2025, que “autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 64.055.000,00, mediante anulação parcial de dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Piracicaba, destinadas à cobertura de despesas com a folha de pagamento das secretarias e órgãos municipais”, não há dotação orçamentária para efetuar o pagamento, embora haja disponibilidade financeira.