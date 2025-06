Atraso de salários: vereadores solicitam reunião extraordinária

Os parlamentares autores do pedido já haviam votado a favor do projeto em primeira discussão, realizada na última segunda-feira (23). No entanto, durante a segunda discussão, ocorrida ontem (26), um pedido de adiamento acabou inviabilizando a votação do projeto.

Os Vereadores Rafael Boer, Gustavo Pompeo, Pedro Kawai, Felipe Gema, Alessandra Bellucci, Fábio Silva, Zezinho Pereira, Renan Paes, Ary Pedroso Jr., Edson Bertaia, Paulo Henrique, Gesiel de Madureira, Paraná, Josef Borges, Wagnão e Thiago Ribeiro protocolaram, nesta sexta-feira (27), um pedido ao presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, Rerlison Teixeira de Rezende, para que convoque uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira (30/06), às 8h30, com o objetivo de votar o Projeto de Lei nº 136/2025, que trata do remanejamento orçamentário necessário para garantir o pagamento da folha salarial dos servidores públicos.

De acordo com os parlamentares, "a convocação da reunião extraordinária representa uma importante iniciativa dos vereadores signatários e da Mesa Diretora da Câmara Municipal, com o intuito de analisar e votar com celeridade a proposta de remanejamento de recursos, assegurando o pagamento da folha dos servidores municipais. A medida visa garantir transparência, segurança jurídica e o bom uso do dinheiro público, demonstrando o compromisso da Câmara Municipal com a responsabilidade, o diálogo e a boa gestão dos recursos da cidade".