Instituto Afropira representa Piracicaba na Volta do Mundo Bambas

Considerado “o maior campeonato de capoeira do mundo”, a Volta do Mundo Bambas (VMB) realiza sua 9ª edição até o dia 28 de junho na Arena Hall, em Brasília (DF), que contará com a participação de representantes do Instituto Afropira, de Piracicaba (SP). Maria Eduarda Souza Christofoletti (Dudinha), Rafael Bueno de Lima Borghesi Beira (Rafinha) e Isaias do Canto Barbosa (Pantera) conquistaram o pódio durante seletiva na cidade de Araraquara (SP), a Copa Estadual Acasol Capoeira, promovida pelo Grupo Acasol - Capoeira Sol da Liberdade, e garantiram a vaga em Brasília. Rafinha e Pantera disputarão o Juvenil B Masculino e Dudinha competirá na categoria Amador Feminino.

Seletiva Musical e arbitragem

Neste ano, o VMB lançou a Seletiva Musical, em que foram selecionadas 10 vozes da capoeira adultas e cinco juvenis. Elaine Teotonio, diretora do Instituto Afropira, foi uma das cantoras selecionadas.

Também diretor do Instituto Afropira, o Mestre Marquinho teve uma conquista: ele é um dos árbitros convidados para o campeonato e participará de uma categoria em que não há representantes do instituto.



Volta do Mundo Bambas

Evento internacional, a Volta do Mundo Bambas tem como intuito promover a capoeira em um formato competitivo, com foco em sua preservação e no fortalecimento de sua importância cultural, de forma a estabelecer um espaço para a valorização da cultura e do esporte.

Conta com formato de liga, com etapas e ranking oficial e tem como objetivo fortalecer as raízes da capoeira, de forma a promover inclusão e acessibilidade por meio da prática do esporte, além de celebrar a diversidade por meio da união da capoeira com outras manifestações cultura