PM fecha 'boca' e leva mulher para cadeia em Piracicaba

Por volta de 0h30, a Polícia Militar encerrou a “atividade comercial” de uma mulher que vendia drogas em plena rua dos Caboclinhos — ponto já carimbado no mapa do tráfico.

A madrugada deste sábado (28) foi de “fim de linha” para uma traficante do bairro Chapadão, em Piracicaba.

Durante patrulhamento tático da 4ª Companhia do 10º BPM/I, a suspeita foi abordada e flagrada com 86 porções de crack, dois celulares e R$ 61,00 no bolso — lucro da noite.

Sem nem disfarçar, a mulher confessou que estava mesmo no "corre", vendendo entorpecentes. A atitude não impediu o desfecho inevitável: ela foi levada direto ao Plantão Policial, onde ficou presa e agora aguarda a Justiça decidir seu futuro.

Um boletim de ocorrência foi registrado.