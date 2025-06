Grave queda de idoso em supermercado acende alerta em Piracicaba

O que parece um simples escorregão pode ser, na verdade, o início de uma tragédia silenciosa. As quedas de idosos, principalmente em locais como supermercados, calçadas ou até mesmo dentro de casa, estão entre as principais causas de internação e morte na terceira idade no Brasil.

Nesta quinta-feira (26), um caso ocorrido em Piracicaba reacendeu o alerta. Uma idoso caiu dentro do supermercado Jaú Serve na região central, e bateu com força a cabeça no chão. O impacto assustou clientes e funcionários, pelo sangramento na cabeça, e a vítima precisou ser socorrida com urgência.

Casos como esse não são raridade: diariamente, milhares de idosos enfrentam situações parecidas, e muitos não têm a mesma sorte.