Ficou grave: moto bate em ônibus e fere mulher em Piracicaba

Um violento acidente aconteceu na madrugada deste sábado (28) em Piracicaba. De acordo com informações, uma motociclista de 36 anos colidou com um ônibus no cruzamento da rua Benjamin Constant com a avenida Conselheiro Costa Pinto, no bairro Pauliceia.

A moto ficou destruída e a mulher, em estado grave, foi socorrida pelo SAMU e levada às pressas ao Hospital dos Fornecedores de Cana.