Em Piracicaba: Pai cortou a mão e bebeu sangue diante dos filhos

Segundo a esposa da vítima, após 23 anos de casamento, ela jamais havia presenciado algo tão macabro. O marido de forma brutal e descontrolada, chegou em casa totalmente embriagado. Sem motivo aparente, desferiu um tapa no filho mais velho, de apenas 11 anos, e em seguida, num ato de extrema perturbação, cortou a própria mão com uma faca e passou a beber o próprio sangue diante das crianças.

A cena de horror continuou: gritos, insultos e objetos quebrados chamaram a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia imediatamente. Ao notar a aproximação das viaturas, o agressor correu para dentro de casa e se trancou com os três filhos menores — de 2, 6 e 8 anos — iniciando um verdadeiro cárcere psicológico.

Equipes da PM formaram um perímetro e iniciaram uma negociação tensa. O clima era de puro nervosismo. Mesmo diante da resistência e agressividade do homem, os policiais agiram com técnica e paciência. Comandada por oficiais do CFP e com o apoio de diversas unidades táticas, a operação conseguiu, através de diálogo, convencer o pai a libertar as crianças e se render.