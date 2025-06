VÍDEO: Pai se rende e liberta crianças reféns em Piracicaba

A ocorrência, que mobilizou policiais militares, GCM, equipe de negociação e apoio especializado, foi conduzida com precisão tática. Os profissionais agiram de forma coordenada para preservar a vida das vítimas e garantir a prisão do agressor.

“Foi um trabalho de paciência, diálogo e firmeza, disse um vizinho que acompanhou a ocorrência.

As vítimas – a mulher e os dois filhos – foram retiradas do imóvel visivelmente abaladas e encaminhadas para unidades de saúde. Elas passaram por atendimento médico e psicológico e, segundo a polícia, estão fora de risco. A mãe, que sofreu agressões antes do cárcere, recebeu cuidados e não corre perigo.