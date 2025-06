UTIs da Unimed Piracicaba está entre as melhores do país

As UTIs Adulto e Cardiológica do Hospital Unimed Piracicaba conquistaram os selos ouro Top Performer 2025, concedidos pela Epimed Solutions, uma das maiores referências em gestão hospitalar. A certificação — a mais importante e de maior prestígio entre as avaliadas pela empresa — posiciona as UTIs da Cooperativa no ranking das melhores do Brasil, reconhecendo os serviços que atingem os mais altos níveis de qualidade clínica e operacional. Trata-se de um selo que consolida a Unimed Piracicaba entre as principais instituições de saúde do País, sendo a única da cidade e da região a obter tal destaque neste ano.

Em anos anteriores, a Cooperativa já havia recebido o selo Top Performer na UTI Adulto. Agora, a conquista em duas categorias simultâneas — Adulto e Cardiológica — reforça ainda mais a posição de excelência da instituição, uma vez que estas certificações são superiores aos selos de Gestão de Indicadores e UTI Eficiente.

“A conquista é resultado do trabalho incansável de uma equipe comprometida com a inovação e a qualidade da assistência. Somos selo ouro. Estamos no topo. É um orgulho para toda a Instituição”, destacou o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef.