Ataque no metrô: homem incendeia vagão com passageiros

O vídeo mostra o suspeito espalhando um líquido inflamável no piso do vagão, que estava em operação com grande número de passageiros, e ateando fogo em seguida. Passageiros aparecem correndo em busca de saída; alguns escorregam durante a movimentação. O incêndio começou após a evacuação do vagão, mas a fumaça se espalhou para outro carro do trem, que também precisou ser esvaziado.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Promotoria do distrito sul de Seul, nesta terça-feira (25), registraram o momento em que um homem iniciou um incêndio em um vagão da Linha 5 do metrô da capital sul-coreana. O caso ocorreu em 31 de maio e deixou seis pessoas feridas, segundo autoridades locais. Não houve vítimas fatais.

O autor do ataque tem 67 anos e foi formalmente acusado por tentativa de homicídio e incêndio criminoso. A Promotoria informou que o suspeito teria planejado a ação após episódios de delírio relacionados a uma decisão judicial envolvendo seu processo de divórcio. Antes do ocorrido, ele adquiriu combustível, se desfez de seus bens e visitou estações do metrô de Seul em busca de locais com maior circulação de pessoas.

O último grande incidente com incêndio no sistema metroviário sul-coreano foi registrado em 2003, na cidade de Daegu, onde 192 pessoas morreram. O episódio levou a revisões nas normas de segurança do transporte público.

Em outro caso recente envolvendo violência motivada por questões pessoais, um homem na China atropelou e matou 35 pessoas em novembro de 2024. Ele foi executado em janeiro de 2025, após condenação judicial.