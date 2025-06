Fuga frustrada: homem é preso com sacola de drogas em Piracicaba

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (26) no bairro Cecap, em Piracicaba. A ação foi realizada por equipes da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), com apoio da Força Tática.

VEJA MAIS:

Durante patrulhamento pela Alameda Lavínia Galesi Furlan Falzoni, os policiais avistaram um suspeito que, ao perceber a presença da equipe, tentou fugir a pé. Ele foi acompanhado e detido na rua Fernando Monteiro.