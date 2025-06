Governo de SP cria nova regra para punir professores que faltam

A partir de agosto de 2025, entra em vigor uma nova norma da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que estabelece mudanças na gestão de faltas entre professores da rede estadual. Educadores que acumularem mais de seis ausências não justificadas em um único mês poderão ter seus contratos encerrados de forma imediata, mediante decisão da direção escolar.

Saiba Mais:

A medida será aplicada especialmente aos docentes com contratos temporários, que atualmente representam cerca de 52% dos profissionais em atividade na rede estadual. Até o momento, a rescisão contratual desses professores só era permitida ao final do ano letivo. Com a nova regra, a interrupção do vínculo poderá ocorrer durante o período letivo, caso o número de faltas ultrapasse o limite estabelecido.