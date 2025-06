Cia. Metamorfose de Piracicaba vence festival nacional de teatro

A apresentação aconteceu na Sala Palma de Ouro e reuniu público e artistas de diversas cidades. O festival tem como objetivo valorizar a diversidade estética do teatro brasileiro e incentivar a formação de plateia, com ingressos a preços simbólicos e arrecadação de alimentos para instituições sociais. Com quase 50 anos de trajetória, a Cia. Metamorfose estreou no universo da Commedia Dell’Arte, linguagem teatral italiana marcada por personagens arquetípicos, máscaras, humor físico e improvisação. O trabalho é resultado de um intenso processo de pesquisa e construção coletiva.

“Foi muito importante participar do Festival CarpeDiem, porque há uma troca rica entre os grupos e diferentes vivências teatrais. A escolha da Commedia Dell’Arte veio do desejo de explorar um gênero que admiro profundamente, pela complexidade dos personagens e relevância histórica”, explica Carlos Alberto Bueno de Camargo, o Carlos ABC, diretor da companhia.

Segundo ele, o reconhecimento obtido reforça a força artística da Cia. Metamorfose e o valor do teatro piracicabano. “Estrear um novo estilo e receber esse retorno nos mostra que estamos no caminho certo. Esses prêmios também reconhecem a entrega e o talento dos atores, que confiaram no processo desde o início.” Para o secretário municipal da Ação Cultural, Carlos Beltrame, o resultado é motivo de orgulho. “A conquista da Cia. Metamorfose no Festival CarpeDiem reforça a qualidade do teatro feito em Piracicaba. É um reconhecimento merecido pelo trabalho sério, criativo e comprometido do grupo. A Secretaria de Cultura parabeniza todos os envolvidos e se orgulha de ver a cidade representada com tanto talento.”

O espetáculo

A Arrombada conta a história de uma companhia de teatro prestes a se apresentar em uma cidade, em um local proibido. Pantaleão guarda uma arca que, segundo ele, está cheia de dinheiro. Suas filhas gêmeas, Mirna e Virna, acabam no centro de uma série de confusões em torno da arca, que é arrombada. A comédia aposta em mal-entendidos e situações absurdas, com linguagem inspirada na commedia dell’arte.