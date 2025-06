Queda no desemprego e pico CLT; Informais ainda somam 39 milhões

O mercado de trabalho brasileiro registrou avanços importantes no trimestre encerrado em maio de 2025, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (27). A taxa de desemprego caiu para 6,2%, o menor patamar em dez anos.

A população ocupada alcançou 103,9 milhões de pessoas, número que representa crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e alta de 2,5% na comparação anual. Apesar desse avanço, a informalidade segue como realidade para uma parcela significativa da força de trabalho. Do total de ocupados, 13,7 milhões trabalham sem carteira assinada e 26,2 milhões atuam por conta própria — grande parte sem CNPJ.

Embora a taxa de informalidade tenha recuado (era de 38,6% há um ano), o número absoluto de informais ainda é expressivo. A redução é atribuída à estabilidade no número de trabalhadores sem carteira e ao crescimento de autônomos com CNPJ, o que contribuiu para a leve melhora na formalização.

Recorde no número de empregos com carteira assinada

Apesar do peso da informalidade, o país alcançou um novo recorde de trabalhadores com carteira assinada no setor privado: 39,8 milhões. Esse número representa aumento de 0,5% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2024.