Corrida Turística agita Piracicaba no domingo; Veja programação

Organizado pela Chelso Sports e promovido pela Cataguá Construtora, o evento tem caráter beneficente. Todo o valor arrecadado será revertido em doações ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, que definirá posteriormente os itens a serem adquiridos — em edições anteriores, mais de 250 mil fraldas geriátricas foram doadas graças à prova. Ao fim do percurso, os corredores serão recebidos com uma das iguarias mais tradicionais da cidade: a pamonha piracicabana.

A tradicional Corrida Turística de Piracicaba chega à sua 14ª edição neste domingo, 29 de junho, e deve reunir cerca de 7 mil atletas na Rua do Porto, um dos principais cartões-postais da cidade. Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova mescla esporte, turismo e solidariedade, oferecendo aos participantes um trajeto repleto de belezas naturais e pontos históricos, como a passarela Pênsil, o Engenho Central, o Véu da Noiva e a avenida Cruzeiro do Sul.

Para a segurança de atletas e do público, a realização da Corrida Turística vai impactar o trânsito da região central. A avenida Alidor Pecorari será interditada a partir das 3h30 da madrugada de sábado (28) e seguirá bloqueada até as 9h30 do domingo (29). No dia da prova, outros trechos estarão fechados temporariamente, como:

• Ponte do Morato: das 6h40 às 8h;

• Avenida Cruzeiro do Sul: das 6h às 8h;

• Avenida Beira Rio: das 6h às 8h30.

A entrega dos kits para os inscritos será feita na sede da Cataguá Construtora (Av. Cássio Pascoal Padovani, 1277 – Morumbi) na sexta-feira (27), das 10h às 17h, e no sábado (28), das 10h às 15h. É necessário levar documento com foto e comprovante de inscrição. Para menores de idade, é exigido termo de responsabilidade autenticado.