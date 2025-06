Traficante que alugava carros e trocava por drogas é preso

Segundo a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, o suspeito locava os veículos, desaparecia com eles e registrava boletins de ocorrência falsos para simular roubo. Os carros seguiam para fora do país e eram usados como pagamento por drogas.

Um esquema criminoso ousado foi desmantelado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26), na vizinha cidade de Santa Bárbara d’Oeste . Um homem foi preso em flagrante com 10,5 kg de maconha em tijolos após investigação que revelou uma rede que alugava carros, forjava furtos e trocava os veículos por drogas na fronteira com o Paraguai.

O ponto de virada veio quando as datas do furto e as imagens da “Muralha Paulista” não batiam. Enquanto o criminoso alegava que o carro havia sido levado em 24 de março, as câmeras mostravam o veículo cruzando Santa Bárbara no dia 22 rumo ao Mato Grosso do Sul. A investigação avançou e apontou que o homem esperava uma grande carga de entorpecentes em casa.

A polícia então passou a monitorar a residência. Em determinado momento, o suspeito foi flagrado abrindo o porta-malas de um carro estacionado em frente ao imóvel no Jardim Europa — onde os investigadores visualizaram pacotes suspeitos. Ao ser abordado, foram encontrados mais de 10 kg de maconha em tijolos.

Preso em flagrante, o homem foi levado para a sede da Dise. O carro utilizado, os entorpecentes e um celular foram apreendidos. Segundo a corporação, o caso revela apenas a ponta de um esquema maior que agora está sob investigação.