Lula tem perfil invadido por indonésios após morte de Juliana

A morte de Juliana Marins, que foi confirmada pela família na última terça-feira (24), na Indonésia, gerou uma "guerra" de comentários nas redes sociais, com internautas de ambos os países trocando acusações e provocações. Após uma enxurrada de críticas de brasileiros no perfil do presidente indonésio, Prabowo Subianto, culpando o governo local pelo ocorrido, usuários da Indonésia revidaram invadindo o perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os comentários indonésios no Instagram de Lula, carregados de deboche, insinuam que os brasileiros estariam focados em culpar a Indonésia sem antes resolverem seus próprios problemas internos. Um dos comentários fez referência direta ao recente acidente com um balão em Santa Catarina que resultou na morte de oito pessoas.