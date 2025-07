Corpo de Luciano Junior será sepultado neste domingo (27), às 10h

Ex-vereador e comunicador será velado na Câmara Municipal; sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Ressurreição

Piracicaba se despede de um de seus nomes mais emblemáticos da política e da comunicação. O corpo do ex-vereador e comunicador Luciano Junior, que faleceu nesta sexta-feira (25), aos 62 anos, será velado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba.

O velório terá início às 16h deste sábado (26) e seguirá até as 23h. Na manhã deste domingo (27), as homenagens recomeçam às 6h e se estendem até as 9h, quando o cortejo sairá da Câmara em direção ao Cemitério Parque da Ressurreição, onde o sepultamento está marcado para às 10h.