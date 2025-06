Bandido armado assalta Oxxo e se dá mal na fuga em Piracicaba

Um criminoso foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (25), após roubar um mercado da rede Oxxo localizado na avenida Independência, no Bairro Alto, em Piracicaba. O assalto ocorreu por volta das 20h35 e foi marcado por violência e ameaça aos funcionários com arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados invadiram o estabelecimento e renderam a funcionária, exigindo todo o dinheiro do caixa sob ameaça de morte. Após o roubo, a dupla fugiu correndo em direção à rua Visconde do Rio Branco.