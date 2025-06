Queda em supermercado deixa idoso em estado grave em Piracicaba

Uma simples manhã de compras terminou em pânico e desespero nesta quinta-feira (26), em Piracicaba. Um idoso sofreu uma queda dentro do Supermercado Jaú Serve da rua Governador Pedro de Toledo, em Piracicaba — e o impacto foi tão violento que assustou todos ao redor.

Testemunhas relataram que o homem teria escorregado, caído de costas e batido com força a parte de trás da cabeça no chão. O barulho seco da pancada ecoou pelo local. Em segundos, o chão ficou coberto de sangue. Ele começou a sangrar pelos ouvidos e o desespero tomou conta do ambiente enquanto pessoas tentavam ajudar até a chegada do resgate.