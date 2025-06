Creme dental da Colgate sai de linha após reações alérgicas

Até o final de maio, mais de 1,2 mil notificações de reações adversas foram registradas pela Anvisa, associadas ao uso do produto. No início do ano, quando a comercialização foi inicialmente suspensa, haviam sido relatados apenas 13 casos. A empresa informou que interrompeu o envio do produto ao varejo no fim de março.

A Colgate-Palmolive Brasil decidiu interromper a fabricação do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. A medida foi tomada após investigação interna sobre os níveis de aromatizantes na fórmula e em resposta às orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e aos relatos recebidos de consumidores.

O produto envolvido nas notificações é a versão Clean Mint, uma reformulação do Colgate Total 12, com mudanças tanto na composição quanto no nome.

A venda do creme dental foi proibida pela Anvisa no dia 27 de março após relatos de consumidores sobre sintomas como ardência, inchaço, aftas, dores e irritações bucais, com impacto em atividades como alimentação e fala.

Posteriormente, a Colgate obteve decisão judicial que permitiu a retomada temporária das vendas em 30 de março. No entanto, em abril, a Anvisa restabeleceu a proibição devido ao aumento significativo no número de casos. A suspensão permanece em vigor.

Investigação em andamento