Golpistas usam 'novo' método para acessar conta do banco; veja

Anteriormente, os criminosos dependiam fortemente de malwares, como o ATS (sistema automatizado de transferências), que em 2023 foi bloqueado quase 3 mil vezes pela Kaspersky no Brasil. Esse vírus alterava o destino e o valor de transferências Pix, esvaziando as contas das vítimas. Em 2024, o número de registros caiu para 1.146 e, este ano, para apenas 40, após a prisão do grupo criminoso responsável, segundo dados da pesquisa.

Com a queda na eficácia dos malwares, os golpistas agora preferem ligar diretamente para suas vítimas. Eles se apresentam como falsas centrais telefônicas ou atendimento ao cliente do banco e, com grande poder de persuasão, convencem as pessoas a baixarem um aplicativo legítimo de acesso remoto.

Uma vez instalado o aplicativo, o criminoso instrui a vítima a abrir o aplicativo do banco. Com o acesso remoto, os golpistas conseguem visualizar e manipular a tela do celular, tendo livre acesso às contas bancárias. O que torna esse golpe ainda mais difícil de ser detectado é que, muitas vezes, os criminosos já possuem dados prévios das vítimas, obtidos de vazamentos ou painéis de dados ilegais, o que minimiza a necessidade de solicitar informações e levanta menos suspeitas.

Como se proteger

Diante dessa nova ameaça, a Kaspersky e especialistas em segurança digital reforçam a importância da prevenção:

• Desconfie sempre de ligações de bancos: Se você acredita ter um problema real, contate sua instituição financeira diretamente pelos números oficiais ou procure um profissional de confiança, como seu gerente.

• Nunca instale aplicativos de acesso remoto durante ligações: Essa é uma tática comum dos golpistas.

• Não armazene senhas bancárias ou informações pessoais sensíveis no celular: Evite deixá-las em aplicativos de notas ou mensagens.

• Habilite a autenticação de dois fatores: Ative essa camada extra de segurança em todos os seus aplicativos, especialmente nos de contas bancárias, para dificultar acessos não autorizados.