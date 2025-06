Mulher em crise causa morte da filha e da mãe, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação sobre a morte de três gerações de uma mesma família no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, e confirmou que as mortes foram provocadas por inalação de monóxido de carbono. A causa foi o uso de carvão queimado dentro do quarto, apontado como uma ação deliberada da mãe, Daniela Teixeira Antonini, de 42 anos, que enfrentava um colapso emocional.

VEJA MAIS:

O caso, registrado em maio deste ano, chocou moradores da capital mineira. As vítimas foram identificadas como Daniela, sua filha Giovanna Antonini Vasconcelos, de 1 ano e 11 meses, e a avó da criança, Cristina, de 68 anos. As três foram encontradas já em avançado estado de decomposição, no dia 9 de maio, no apartamento da família. Segundo estimativas da perícia, as mortes ocorreram na noite de 6 de maio.