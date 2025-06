Cidade de SC bate recorde ao registrar sensação térmica de -29°C

A cidade de Urupema, na Serra Catarinense, registrou na terça-feira (24/6) a menor sensação térmica do ano, chegando a impressionantes -29°C. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), os termômetros marcavam-8°C, às 4h da madrugada, porém devido aos ventos que chegaram próximo de 45km/h, por isso a percepção do frio foi maior.

VEJA MAIS:



A onda de frio extremo afeta grande parte de Santa Catarina. A Defesa Civil do estado informou que pelo menos 30 cidades catarinenses tiveram temperaturas negativas. No extremo sul do estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, indicando perigo real à saúde devido às baixas temperaturas. A população é orientada a tomar precauções e se agasalhar adequadamente.