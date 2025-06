Frio continua, mas temperaturas aumentam em Piracicaba

Os moradores de Piracicaba sentiram o frio intenso na manhã desta quarta-feira (25). A cidade registrou sua temperatura mais baixa de 2025, com os termômetros marcando -1ºC em algumas localidades. Os dados são da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), próximo ao centro de medições do campus da Esalq-USP.

Na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), Limeira registrou temperaturas ainda mais baixas, chegando a -2ºC em algumas áreas. Mombuca também enfrentou o frio intenso, com termômetros marcando -1,33°C.

Segundo o INMET, ao longo dos próximos dias, as temperaturas irão subir. Na quinta-feira (26), a previsão é de mínima de 10°C e máxima de 29°C. Já na sexta-feira (27), os termômetros devem registrar 16°C como mínima e 27°C de máxima.

A Defesa Civil já havia emitido um alerta para tem-porais e frio intenso em todo o estado de São Paulo, inclu-indo a região de Piracicaba. O comunicado pedia atenção especial entre terça-feira (24) e esta quarta-feira (25). Na manhã do dia 25, uma morte foi registrada em Piracicaba – próximo à Rua do Porto - com suspeita de hipotermia, de acordo com a Guarda Civil Municipal.

Segundo Hiroshi Paulo Yoshizane, professor de Meteorologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a região entrará na "retaguarda da massa polar", o que resultará no aumento das temperaturas, de forma gradativa a partir de quinta-feira (26).