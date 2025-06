Piracicaba lidera ação contra incêndios rurais na região

Diante dos desafios enfrentados em todo o território nacional, iniciativas como a de Piracicaba mostram que o caminho para conter os incêndios passa pela união entre educação rural, fiscalização ambiental e políticas públicas estruturadas. A troca de experiências regionais pode acelerar o desenvolvimento de estratégias eficazes e adaptáveis à realidade de cada município.

O debate proposto no encontro também reforça a importância de políticas nacionais como a Política de Manejo Integrado do Fogo, que será tema da palestra do secretário extraordinário do Ministério do Meio Ambiente, André Lima.