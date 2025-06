Ladrão que apavorava mulheres em lojas é preso em Piracicaba

Diante da gravidade dos crimes e da reincidência do suspeito, a Polícia Civil agiu com rapidez. Após a elaboração de um relatório detalhado, foi solicitada à justiça a emissão de mandado de busca e apreensão, além de ordem de prisão temporária — ambos deferidos.

Segundo a 2ª DISE da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), o criminoso agia principalmente contra mulheres, invadindo estabelecimentos comerciais e ameaçando as vítimas. As ações foram registradas por câmeras de segurança, e a partir das imagens os investigadores conseguiram identificá-lo.

A prisão ocorreu com apoio de agentes da 1ª DIG/DEIC. O criminoso foi surpreendido em seu quarto, no bairro Parque Primavera. Sem oferecer resistência, confessou os crimes no momento da detenção.

Na sede da DEIC, o delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho formalizou o auto de captura. O preso, que já acumula sete passagens por roubo, uma por furto e ainda deve cumprir oito anos de prisão, agora responderá também pelos novos ataques que espalharam medo na região.

Durante a ação, foram apreendidas duas camisetas e um relógio, possivelmente relacionados aos crimes. O homem segue preso e à disposição da Justiça.