Projeto Anomia e outros eventos em Piracicaba; Veja a programação

Kombi no Circo

No domingo (29) acontece o Espetáculo Kombi no Circo Cantigas Infantil, com o músico Ramon Saci, e Varal de Livros. O evento acontece na Praça da Igreja de Tupi – Tupi, Piracicaba às 15h, com entrada gratuita. É uma realização da Prefeitura Municipal de Piracicaba-SP, Secretaria da Cultura de Piracicaba e Lei Aldir Blanc Edital 04/2024.

Projeto Anomia

Também no domingo (29), o Projeto Anomia apresenta o espetáculo Metamorfose, às 20h no Teatro Municipal Dr Losso Netto. Um teatro performático inspirado no clássico livro de Franz Kafka. Esta obra aborda a transformação angustiante de um homem, que, ao acordar em um dia aparentemente comum, descobre que se tornou um inseto. Através dessa narrativa poderosa, Kafka explora temas como alienação, identidade e a luta pela aceitação. Os ingressos são gratuitos, com retirada com 1h de antecedência.

Sesi Piracicaba

Exposição Cornélio Pires “O Pai da Música Caipira e Sertaneja no Brasil”

Dos dias 26 a 28 de junho, o Sesi Piracicaba realiza a Exposição Cornélio Pires “O Pai da Música Caipira e Sertaneja no Brasil”, que apresenta de maneira cronológica, toda a vida e obra do grande Cornélio Pires. Quinta e sexta-feira das 15h às 21h, e sábado das 13h às 17h.