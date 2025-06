Veja as estreias do cinema em Piracicaba para o fim de semana

F1 – O filme

Um lendário piloto de Fórmula 1, Sonny Hayes, sai da aposentadoria para orientar o jovem talento Joshua Pearce. Determinado a levar a equipe fictícia ApexGP ao topo, Sonny enfrenta os bastidores do esporte e monta uma estratégia de sucesso. O filme, com participação de pilotos reais e cenas gravadas durante o GP da Inglaterra, é produzido por Lewis Hamilton.

Ateez: Towards The Light Will To Power Tour (26/06 e 28/06 às 16h)

Uma experiência única para fãs de K-pop: "ATEEZ Towards The Light in Cinemas" traz a abertura da turnê mundial "Will to Power", com shows em estádios lotados e performances de hits como Wonderland, Crazy Form, Say My Name e Guerrilla. Um espetáculo imperdível com um dos maiores grupos do pop sul-coreano.

Continuam em cartaz