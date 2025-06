Aprovados na Univesp devem se matricular até dia 30/06

Os candidatos aprovados na primeira chamada no vestibular 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) devem até segunda-feira, 30/06, fazer as matrículas para seus respectivos cursos. Realizadas de modo online, os candidatos devem encaminhar os documentos requeridos e efetuar as matrículas no portal https://sei.univesp.br/processoSeletivo/#/.

Se todos os documentos estiverem de acordo com a Portaria do Vestibular, a matrícula do candidato será aceita e o aluno receberá o e-mail de confirmação, bem como as credenciais de acesso à plataforma da Univesp.

