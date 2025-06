Cientistas afirmam que baleias querem se comunicar com humanos

Um estudo realizado pelo Instituto SETI, em parceria com a Universidade da Califórnia em Davis, observou um comportamento até então inédito em baleias-jubarte. Segundo os pesquisadores, os animais formaram anéis de bolhas perfeitamente circulares exclusivamente quando humanos estavam por perto.

Ao todo, foram registrados 39 desses anéis em 12 encontros distintos com pessoas. Em situações sem presença humana, mesmo após milhares de sobrevoos com drones, esse comportamento não foi observado. O levantamento faz parte do projeto WhaleSETI, que tem como objetivo identificar padrões de inteligência em espécies não humanas e aplicar esse conhecimento na busca por vida inteligente fora da Terra.