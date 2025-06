Geada transforma paisagem em Piracicaba

Após o amanhecer congelante desta terça-feira (25), Piracicaba viveu uma das cenas belas do inverno: uma geada intensa que cobriu bairros e áreas rurais com uma fina e brilhante camada de gelo.

Logo ao nascer do sol, plantações amanheceram esbranquiçadas, criando uma cena interessante, apesar do clima congelante. Muitos piracicabanos correram para fotografar o fenômeno, que rapidamente ganhou as redes sociais. “Pensei que estivesse sonhando. Tudo estava branco, parecia cena de filme europeu”, relatou dona Marlene Leite, 68, moradora do bairro Santa Cecília.

A temperatura atingiu 0°C em alguns pontos da cidade, e a sensação térmica chegou a ser ainda menor em áreas descampadas. Mas além do frio, o que mais chamou a atenção foi a geada em si — um fenômeno que ocorre quando o vapor d’água presente no ar se solidifica diretamente sobre superfícies frias, formando cristais de gelo visíveis.

Além do impacto visual, a geada também alterou a rotina. Agricultores rurais ficaram em alerta com os danos às plantações, motoristas precisaram limpar os vidros dos carros antes de sair, e muitos pais cancelaram os filhos para a escola devido ao frio cortante, que ainda era de 4°C ao amanhecer.