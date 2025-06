Com piracicabana, Brasil conquista título inédito de foguetes

Pela primeira vez na história, uma equipe brasileira venceu a mais importante competição universitária de foguetes do mundo. O feito foi alcançado pela UFABC Rocket Design, da Universidade Federal do ABC, que conquistou o 1º lugar na edição 2025 da International Rocket Engineering Competition (IREC), realizada no Texas, Estados Unidos, entre 9 e 14 de junho.

Entre os cerca de 130 integrantes do time, formado por estudantes de diversos cursos, está a piracicabana Bruna Stenico Tanajura, uma das líderes do projeto. Ela teve papel fundamental no desenvolvimento do foguete Aracê – nome que, em tupi-guarani, significa "renascimento", simbolizando o retorno da equipe à competição após uma pausa desde 2019.