Misp exibe Hitchcock e mostra de cineastas mulheres

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (Misp) exibe nesta semana duas sessões especiais do projeto Cinemisp, no Armazém 8A do Engenho Central. Com entrada gratuita, as exibições acontecem às 19h, nesta quarta (25) e quinta-feira (26/06).

VEJA MAIS:

Abrindo a programação, o clássico Sabotagem (1936), de Alfred Hitchcock, toma conta da tela nesta quarta-feira. O suspense acompanha Verloc, um homem envolvido com atividades secretas em Londres. Quando sua esposa começa a suspeitar de seus planos, ela decide agir com a ajuda da polícia. Com 76 minutos de duração, o filme tem classificação indicativa de 12 anos.