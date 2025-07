O dia em que Piracicaba chorou...

No fatídico dia 23 de julho, a cidade amanheceu enlutada. Nem o rio de lágrimas dos piracicabanos conseguiu debelar as chamas que envolviam o Mercadão, estabelecimento centenário, nosso orgulho. Só com a chegada dos bravos bombeiros, as chamas foram definhando. E fizeram a contenção para que as labaredas não se alastrassem. Graças a eles, boa parte não foi atingida e ficou preservada.

Não consigo mensurar a dor dos que perderam seu cantinho. Na tardinha do dia 22, fecharam seus boxes, ajeitaram tudo com carinho para reabrir no dia seguinte, sem imaginar que não haveria “dia seguinte”... Quando amanheceu, viram seu comércio, seu ganha-pão, reduzido a cinzas. E a desolação ao ver uma ala do mercado expondo seu esqueleto descarnado, sem vida, sem cor, só fumaça e pó.

Reconstrução agora é a palavra-chave, que sempre motivou os povos no pós- guerra, após dilúvios, terremotos, inundações ou erupções vulcânicas. A história nos mostra essa resiliência dos povos, essa vontade férrea de ressurgir das cinzas como a lendária Fênix da mitologia grega. A fé e a esperança juntas curando as chagas.