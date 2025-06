PF assume fiscalização de CACs a partir de julho; Veja o que muda

A partir de 1º de julho, a Polícia Federal (PF) passará a controlar, registrar e fiscalizar as atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores — os chamados CACs — em todo o Brasil. A medida representa uma mudança significativa na estrutura de fiscalização de armas no país, substituindo o Comando do Exército, que desempenhava essa função até agora.

Com a mudança, caberá à PF autorizar compras, registrar licenças, conceder guias de tráfego, fiscalizar estabelecimentos e atividades ligadas ao comércio varejista de armas para pessoas físicas. Também será responsabilidade da corporação acompanhar e inspecionar a atuação de CACs em todo o território nacional.