Pneumonia “silenciosa” se espalha e preocupa no inverno

Bactéria “invisível” exige atenção clínica e exames específicos

O diagnóstico da pneumonia silenciosa é frequentemente dificultado pelo fato de a bactéria responsável não possuir parede celular — o que a torna indetectável em exames laboratoriais comuns. Na maioria dos casos, é necessário recorrer à análise clínica detalhada e, quando necessário, a radiografias de tórax, que podem revelar inflamações discretas nos pulmões.

TRANSMISSÃO RÁPIDA EM AMBIENTES FECHADOS

Escolas e escritórios são focos potenciais de surtos

A forma de contágio se dá pelo contato com gotículas liberadas durante espirros, tosse ou conversas com uma pessoa infectada. Ambientes com pouca ventilação, como transporte público, repartições e salas de aula, favorecem a propagação do microrganismo. Crianças, adolescentes e jovens adultos estão entre os mais atingidos em surtos escolares e comunitários.

TRATAMENTO FUNCIONA, MAS É NECESSÁRIO AGILIDADE

Antibióticos são eficazes, mas complicações podem surgir

Apesar de curável com antibióticos como macrolídeos e tetraciclinas, além de repouso e hidratação, o atraso na identificação pode trazer complicações, como pneumonia bilateral, infecções secundárias e, em casos extremos, insuficiência respiratória — especialmente em idosos, imunossuprimidos e pessoas com comorbidades.