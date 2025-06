Banha de porco ou óleo de soja: qual faz menos mal?

Durante o experimento, duas mulheres seguiram dietas semelhantes por 45 dias, consumindo as principais refeições preparadas exclusivamente com um dos tipos de gordura: uma utilizou banha de porco e a outra, óleo de soja. O objetivo era medir o impacto direto dessas substâncias nos níveis de colesterol e triglicerídeos.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade União das Américas, no Paraná, reacende o debate sobre o uso da banha de porco na culinária. A pesquisa comparou os efeitos da gordura animal com os do tradicional óleo de soja e revelou resultados surpreendentes para quem busca alternativas mais saudáveis na cozinha.

Ao final do período, os resultados indicaram que a participante que consumiu óleo de soja apresentou aumento no colesterol LDL (considerado o "ruim") e nos triglicerídeos, além de uma queda significativa no colesterol HDL, o "bom". Já quem utilizou a banha de porco teve um desempenho mais favorável, com redução de LDL e triglicerídeos e elevação do HDL.

Banha resiste melhor ao calor intenso

Embora seja de origem animal e composta por gorduras saturadas, a banha de porco apresenta vantagens na hora do preparo dos alimentos. Uma delas é a maior estabilidade térmica. Isso significa que ela tolera altas temperaturas sem oxidar com facilidade — característica que a torna ideal para frituras e pratos que exigem mais tempo de cozimento.

Óleos vegetais, como o de soja, canola e milho, são conhecidos por serem ricos em gorduras insaturadas, associadas a benefícios cardiovasculares. No entanto, esses óleos tendem a oxidar com mais facilidade em temperaturas elevadas, o que pode comprometer sua qualidade nutricional durante o preparo dos alimentos.