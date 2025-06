Veja a previsão do tempo em Piracicaba para a semana

A semana em Piracicaba e no Estado de São Paulo inicia com a passagem de uma frente fria que provoca chuva e mudança no clima. Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), esta frente fria muda o tempo já na manhã de segunda-feira (23), trazendo pancadas de chuva moderada a forte, com raios, em todas as regiões do estado.

Em Piracicaba, a segunda-feira terá sol pela manhã, muitas nuvens e chuva à tarde, que persiste durante a noite. A temperatura oscila entre 17°C e 26°C, com probabilidade de chuva de 94%. O vento sopra fraco a moderado. Na terça-feira (24), a frente fria avança rapidamente pelo estado e o tempo começa a abrir nas divisas com o Paraná e Mato Grosso do Sul desde a madrugada, enquanto nas demais regiões o dia começa instável e chuvoso. A partir da tarde, o sol predomina e não há previsão de chuva. Em Piracicaba, espera-se sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, temperatura entre 10°C e 19°C, e chance de chuva ainda alta (97%) nas primeiras horas.