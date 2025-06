Societá Italiana convida empresários de Piracicaba evento

De acordo com Lucas Ballotta, coordenador do Núcleo Jovem da Società Italiana de Piracicaba, trata-se de um evento tradicional, com forte potencial de negócios para os setores direcionados e para as empresas que estejam dentro do perfil pretendido, que será avaliado na seleção.

“O Núcleo Jovem nasceu com este propósito, de fortalecer a conexão entre o Brasil e a Itália, com foco nos setores empresariais de Piracicaba e região. O futuro das relações bilaterais entre os dois países passa por eventos como este, de ampla magnitude e elevadíssima dinâmica industrial”.

Ballotta observa ainda que este é apenas o primeiro passo do Núcleo Jovem da Società e que novas oportunidades surgirão. Os empresários interessados nesta missão internacional têm, portanto, pouco menos de 10 dias para decidir e se inscrever. Aos interessados, segue também o link da Farete 2025 (https://farete.confindustriaemilia.it/home).