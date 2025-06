Acidente mata um e deixa dois em estado grave na SP 348

De acordo com relatos colhidos no local, o motociclista perdeu o controle ao bater na traseira de um caminhão, caindo violentamente na pista. O condutor do HB20, que vinha logo atrás, não teve tempo de reação e colidiu contra a moto, fazendo com que seu carro capotasse e fosse parar no canteiro central.

Equipes de resgate da concessionária AutoBAn, do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a emergência. O passageiro do HB20, identificado como André Gustavo da Silva, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro e o motociclista foram socorridos em estado grave e levados às pressas para hospitais da região.

O trânsito no trecho precisou ser completamente bloqueado, aumentando a tensão e a comoção dos motoristas que passavam pelo local. Policiais Militares Rodoviários e peritos atenderam a ocorrência, e a funerária encaminhou o corpo ao IML.