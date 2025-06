13 pessoas pularam do balão em chamas, mas 8 morreram na queda

O céu azul de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, se transformou em cenário de horror na manhã deste sábado (21), quando um passeio turístico de balão terminou em tragédia.

O que deveria ser um momento de encanto e contemplação virou um pesadelo para as 21 pessoas a bordo — oito delas perderam a vida na queda, com cinco saltando em desespero e outras três morrendo queimadas no cesto. As outras 13 conseguiram saltar quando o balão baixou uma primeira vez, antes de uma nova subida descontrolado e sobreviveram, com cinco delas apresentando ferimentos graves.