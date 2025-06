Homem usa 'saidinha' para vender drogas e é preso em Piracicaba

Um homem beneficiado com a saída temporária do presídio de Tremembé foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (20), no Bosque dos Lenheiros em Piracicaba.

VEJA MAIS:

Conhecido como “Mun-rá”, o suspeito foi flagrado por uma equipe da 5ª Companhia da Polícia Militar durante a Operação Impacto 100 Dias, após denúncias de que ele estaria vendendo entorpecentes na região.