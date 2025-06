Execução de motoboy: comerciante é preso e confessa

Um comerciante de 21 anos foi preso nesta sexta-feira (20) em Lençóis Paulista, na região de Bauru, suspeito de matar e incendiar o corpo do motoboy Antônio Lizardo Lemos, de 61 anos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava sendo monitorado e foi abordado na manhã desta sexta. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e revelou que tinha uma dívida com a vítima. Incomodado com as constantes cobranças, ele decidiu cometer o homicídio.